frontent pour le contrôle de la Terre. Face à eux se dresse la Déesse Athéna, aidée de ses chevaliers ! Alors qu’un nouvel adversaire entre en scène, c’est le futur même des Chevaliers qui se trouve en danger. Ikki, le chevalier de bronze du Phénix, saura-t-il dénouer les fils du destin ? Difficile de vous en dire plus sur l’histoire sans gâcher l’effet de surprise… cependant, nous pouvons déjà vous dévoiler quand prendra place ce récit inédit. L’histoire que vous allez lire se situe entre l’attaque des chevaliers d’argent et l’arrivée du chevalier d’Or du Lion au Japon. Ce récit étant « canon », vous aurez également l’occasion de découvrir lors de votre lecture comment il s’intègre au récit original de Masami Kurumada.

posted the 09/17/2022 at 08:38 AM by leblogdeshacka