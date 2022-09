En attendant de voir les différents visuels proposés pour voter sur le Steelbook que l'on souhaite voir dans la version collector du jeu.Nos amis en Australie et en Suisse, pourront recevoir ce Steelbook pour toute préco du jeu.Le jeu sera disponible en 2023, sur PlayStation, XBOX et PC, une édition collector est aussi disponible en préco, en exclusivité sur le Ubistore.

Dans Assassin's Creed Mirage, vous incarnerez Basim, un habile voleur à la tire atteint de visions cauchemardesques qui cherche des réponses et la justice. Vous rejoindrez les rangs d'une société ancienne et découvrirez un nouveau crédo qui modifiera le sort de Basim d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée.

posted the 09/12/2022 at 06:13 AM by leblogdeshacka