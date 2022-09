La série Disney + Original, "National Treasure: Edge of History" est une extension de la franchise de films "National Treasure" racontée du point de vue d'une jeune héroïne, Jess (Lisette Olivera), une rêveuse brillante et ingénieuse à la recherche de réponses à propos de sa famille - qui se lance dans l'aventure de sa vie pour découvrir la vérité sur le passé et sauver un trésor panaméricain perdu.

La saga National Treasure revient sur le devant de la scène, avec une série de 10 épisodes qui se dévoile avec une affiche et un trailer.Au casting, nous retrouvons Lisette Olivera, Catherine Zeta-Jones, Jake Austin Walker, Jordan Rodrigues, Zuri Reed, Antonio Cipriano et Lyndon Smith. Avec à la production toujours Jerry Bruckheimer.National Treasure: Edge Of History sera disponible sur Disney+, dès le 14 Décembre 2022.