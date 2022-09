Game Informer nous dévoile du gameplay inédit pour le jeu God of War Ragnarok. La vidéo est ultra courte, une autre vidéo sera disponible dans 3 jours à 17h.[url]Kratos est de retour avec son fils Atreus pour de nouvelles aventures. Après avoir sauvé Midgard des Valkyries, ils doivent parcourir les Neufs Mondes de l'Yggdrasil pour tenter de sauver l'existence du Ragnarok, la fin du monde.[/url]

posted the 09/02/2022 at 03:02 PM by leblogdeshacka