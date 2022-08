Bon, nous y sommes, il n'y a pas que les jeux vidéo qui prennent du retard en ce moment. Le cinéma est lui aussi impacté et ce soir nous allons découvrir une blinde de report, entre Shazam Fury Gods, Aquaman 2 et Wonka, il faudra être patient.Apparemment, Warner Bros. aurait assez d'argent pour sortir deux films cette année.

Like

Who likes this ?

posted the 08/24/2022 at 09:56 PM by leblogdeshacka