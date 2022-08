MINI et Pikachu sont synonymes de joie et de curiosité face aux challenges, ce qui se reflète également dans le concept du véhicule de la MINI Concept Aceman. Pour célébrer la gamescom, le véhicule a été équipé d'un "Mode Pokémon" exclusif. Dans ce mode, lorsqu'on active le mode Expérience, soit le Pokémon emblématique Pikachu, soit la célèbre Poké Ball prend le contrôle de l'écran OLED en tant que nouvel instrument central. Grâce à une technologie de projection avancée, l'animation s'étend sur le tableau de bord, les portes avant et même au sol. À l'avenir, le jeu vidéo jouera un rôle de plus en plus important dans le design distinctif de MINI, offrant aux clients une expérience unique. Cette coopération réunit deux personnages emblématiques qui s'accordent parfaitement, et des millions de fans.













MINI est le nouveau sponsor principal de l'espace marchand ainsi que le partenaire mobilité officiel de la gamescomLes visiteurs de la gamescom 2022 peuvent se reposer et recharger leurs smartphones dans le hall 5.2 au stand B10 / D19 dans la spacieuse MINI Arena tout en profitant de DJ sets, d'eau et de popcorn.