Nouveaux horizons et nouvelles compétences

Embarquez dans le prochain voyage d'Hugo et Amicia et mettez le cap vers la Méditerranée ! Recherchez sur une mystérieuse île le remède à la malédiction d’Hugo, et affrontez un terrible destin grâce aux nouvelles ressources d'Amicia : la maîtrise de l'alchimie pour manipuler le feu, la puissance de feu à distance de son arbalète, mais surtout l’utilisation ingénieuse de l’environnement et ses nouvelles compétences en combat rapproché. Frappez dans l’ombre, ou déchaînez l'enfer et les rats grâce aux funestes pouvoirs d'Hugo. Percevez les mouvements des ennemis environnants tout en vous déplaçant furtivement, manipulez les hordes de rats et décimez des escouades entières de soldats.

A Plague Tale: Requiem d’Asobo Studio et Focus Entertainment, la suite du jeu encensé par la critique A Plague Tale: Innocence, dévoile son Gameplay Overview Trailer. Le titre sera présent à la Gamescom du 24 au 28 août, avec une démo jouable pour l’occasion. De plus, Focus Entertainment lancera le 30 août sa série de vidéos "In Focus" consacrée aux coulisses de la réalisation de A Plague Tale: Requiem, en attendant sa sortie le 18 octobre !Du 24 au 28 août, les visiteurs de la Gamescom pourront jouer en exclusivité à l'un des premiers chapitres du jeu.Le public pourra trouver la démo jouable sur le stand de Microsoft (Hall 8.1 Stand B-051 – C-058 ). Les visiteurs pourront ainsi jouer au même niveau que celui présenté au TriBeCa Festival, pour celles et ceux qui l'auraient manqué en juin dernier.A Plague Tale: Requiem sortira le 18 octobre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC et en version cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible le jour de sa sortie avec le Xbox Game Pass sur console et PC.