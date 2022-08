Tim Harrison-Jones, directeur de division au Chessington World of Adventures Resort, a déclaré: «Quoi de plus excitant que de donner vie à la franchise de films à succès mondial Jumanji dans le plus grand développement que Chessington ait jamais vu. Nous savons ce qu'il faut pour créer l'aventure ultime pour nos clients, répartis sur 128 acres, le complexe offre déjà des surprises à tout le monde avec plus de 40 manèges et attractions sauvages, un zoo avec plus de 1 000 animaux majestueux et deux hôtels à thème, ainsi que du glamping !





Jeffrey Godsick, vice-président exécutif des partenariats mondiaux et de la gestion de la marque et responsable du divertissement basé sur la localisation chez Sony Pictures Entertainment a ajouté: «Après avoir été divertis par les films pendant tant d'années, les fans ont maintenant la chance de découvrir Jumanji dans une toute nouvelle dimension et nous sommes ravi de participer à cette aventure passionnante avec l'équipe créative de Chessington alors que Jumanji se développe davantage avec son propre terrain thématique.

Un parc à thème « World of Jumanji » ouvrira ses portes au printemps 2023 au Chessington World of Adventures Resort du Royaume-Uni. La franchise à rapporter plus de 2,03 milliards de dollars et un nouveau film est en préparation.