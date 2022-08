Sur le toit du siège du département de police de Gotham City, son principal justicier se penche sur un grand projecteur modifié avec le symbole de la silhouette d'une chauve-souris attachée, utilisé pour projeter son emblème sur le ciel nocturne de la ville sombre, un artefact incorporé par son ami et allié, le commissaire James Gordon, pour le convoquer et rappeler aux criminels sa présence. Vêtu de son costume noir et gris, composé d'un alliage Kevlar-titane résistant à la chaleur, aux lames et aux balles, et utilisant un capuchon qui peut altérer numériquement sa voix, la rendant méconnaissable pour ceux qui le connaissent, ajoutant votre formation et votre intellect amélioré, et un arsenal de gadgets et d'outils technologiques sur sa ceinture utilitaire, il fait partie des héros les plus grands et les plus redoutés de la planète, même sans aucun

PDG de Wayne Enterprises, le 6e plus grand conglomérat technologique de la planète, et l'un des hommes les plus riches du monde, après avoir été témoin du meurtre de ses parents dans son enfance, Bruce Wayne a parcouru le monde en s'entraînant à tous les types d'arts martiaux et de techniques de combat et en recherchant des techniques physiques. et la perfection intellectuelle. Il a créé un costume basé sur la chose qu'il craignait le plus lorsqu'il était enfant (les chauves-souris) afin que les hors-la-loi puissent partager la même peur. Sous la façade d'un playboy arrogant et coureur de jupons, et héritier d'une richesse qui lui donne accès à des technologies plus sophistiquées, Wayne a lancé une guerre contre le crime à Gotham City. Incarné par Ben Affleck dans les films de l'univers cinématographique étendu dit DC, Batman, après 20 ans d'expérience dans la lutte et la maîtrise de nombreux criminels et super-vilains de Gotham, est désormais responsable, aux côtés de Wonder Woman, de la création de la Justice League, une groupe qui rassemble certains des plus grands héros du monde, créé pour défendre la Terre contre les forces conquérantes extraterrestres du général Steppenwolf.

Iron Studios dévoile une sublime statuette de Batman. Nous sommes sur le Batman de Ben Affleck, donc feu le DCEU de Snyder.La statuette est entièrement en résine peinte à la main. Avec un light up sur le Bat-Signal, qui est vraiment très très beau.Par contre, comme toujours, ou presque, nous ne sommes pas sur une édition numéroté et c'est bien dommage.La pose est dynamique et si la qualité de la résine et le peint job son bien réalisé, il y a là une possibilité d'avoir une belle statuette de Batman.Le ligh-up fait son effet, il faudra voir sur pièce pour en être parfaitement sûr. Mais sur le visuel ça claque pas mal je trouve.Au niveau de la taille, nous sommes sur du 28 cm de hauteur, pour 21 de largeur et 19 de profondeur. Avec un poids de 1.8kg.Pour le prix, nous sommes sur du 200€ hors frais de port.