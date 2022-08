Disney donne des nouvelles de la version Disney+ avec des publicités.Cette nouvelle offre, sera disponible le 8 décembre 2022, pour 7.99$. Au programme, il y aura 4 minutes de publicité par heure, avec des spots de 15 et 30 secondes.La version dite "classique", verra sont prix augmenter pour atteindre les 10.99$ et sera renommée Disney+ Premium

posted the 08/10/2022 at 08:24 PM by leblogdeshacka