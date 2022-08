199X... La Terre a été consumée par l’enfer des flammes atomiques pour se changer en un monde de violence et de mort. Le dernier espoir de l’Humanité réside dans les poings d’un seul homme, au torse orné de sept cicatrices. L’affrontement entre Hokuto Shinken et Nanto Seiken s’apprête à entrer dans la légende…

posted the 08/10/2022 at 11:52 AM by leblogdeshacka