Cette nuit, la ville d'Albuquerque plus grande ville du Nouveau Mexique, mais surtout lieu de tournage de la série Breaking Bad, a vue l'inauguration de deux statues représentant les héros de la série, Walter White et Jesse Pinkman.Les acteurs de la série Breaking Bad et Better Call Saul étaient présents pour cette inauguration, Bryan Cranston, Aaron Paul, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando et Dean Norris.D'ailleurs, la série quittera le catalogue Netflix en 2025 aux US, donc très certainement chez nous aussi.