"J’ai eu le privilège de travailler avec de nombreuses personnes fantastiques en Formule 1 au cours des 15 dernières années - il y en a beaucoup trop pour les mentionner et les remercier. Au cours des deux dernières années, j’ai été pilote de l’équipe Aston Martin F1 - et, bien que nos résultats n’aient pas été aussi bons que nous l’avions espéré, il est très clair pour moi que tout est mis en place dont une équipe a besoin courir au plus haut niveau pour les années à venir."

"J’ai vraiment aimé travailler avec un groupe de personnes aussi formidables. Tout le monde - Lawrence, Lance, Martin, Mike, les cadres supérieurs, les ingénieurs, les mécaniciens et le reste de l’équipe - est ambitieux, capable, expert, engagé et amical, et je leur souhaite à tous bonne chance."

"J’espère que le travail que j’ai fait l’an dernier et que je continue à faire cette année sera utile au développement d’une équipe qui gagnera à l’avenir, et je travaillerai aussi dur que possible d’ici la fin de l’année avec cet objectif en tête, donnant comme toujours mon meilleur dans les 10 dernières courses."

"La décision de prendre ma retraite a été difficile à prendre pour moi et j’y ai passé beaucoup de temps à y réfléchir. A la fin de l’année, je veux prendre un peu plus de temps pour réfléchir à ce sur quoi je vais me concentrer ensuite ; il est très clair pour moi qu’en tant que père, je veux passer plus de temps avec ma famille. Mais aujourd’hui, il ne s’agit pas de dire au revoir. Il s’agit plutôt de dire merci - à tout le monde - et notamment aux fans, sans le soutien passionné desquels la Formule 1 ne pourrait pas exister."

Lawrence Stroll, président exécutif d’Aston Matin, "tient à remercier Sebastian du fond du cœur pour l’excellent travail qu’il a accompli pour l’équipe Aston Martin F1 au cours de la dernière année et demie."



"Nous lui avons clairement fait comprendre que nous voulions qu’il continue avec nous l’année prochaine, mais au final, il a fait ce qu’il pensait être juste pour lui et sa famille, et bien sûr nous respectons cela. Il a fait des courses fantastiques pour nous et, dans les coulisses, son expérience et son expertise avec nos ingénieurs ont été extrêmement précieuses."



"Il est l’un des plus grands de tous les temps de la Formule 1, et ce fut un privilège d’avoir pu travailler avec lui. Il continuera à courir pour nous jusqu’au Grand Prix d’Abu Dhabi 2022 inclus, qui sera sa 300e participation en Grand Prix. Nous lui offrirons un adieu fabuleux."

C'est désormais officiel, Sebastian Vettel quittera le monde de la F1, dès la fin de cette saison 2022. L'un des pilotes les plus cool du paddock, qui m'étonnera toujours, comme quand il ramasse les déchets sur les circuits, ou le voir dans le métro pour aller à l'usine.Après avoir été pilote-essayeur pour BMW Sauber F1 Team, Sebastian Vettel entre dans le monde de la F1 à l'occasion du GP des États-Unis en 2007, avec l'écurie Scuderia Toro Rosso. En 2009, le pilote Allemand rejoint Red Bull Racing où il deviendra 4 fois champion du monde en 2010, 2011, 2012, 2013. En 2015, il rejoint la Scuderia Ferrari, en ayant envie d'un titre avec le cheval cabré. Malheureusement, ce sera une des pires période de Ferrari. Il rejoint ensuite Aston Martin F1 Team où il termine sa carrière en F1.Un peu de statistiques :4 titres de champion du monde53 courses de gagnées122 podiums1 carrière phénoménalQui le remplacera chez Aston Martin F1 ?Je ne pense pas que Gasly viendra chez Aston étant déjà sous contrat chez Alpha Tauri. Peut être, Mick Schumacher qui galère un peu chez Hass malgré un fort potentiel.