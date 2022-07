Les éditions collectors de God of War sont maintenant disponibles en préco-Code promotionnel imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.-Un Steelbook (pas de disque de jeu inclus) - God of War Ragnarök Steelbook présente des interprétations de l'ours et du loup.-2" Vanir Twins Carvings - Dans le même style que les sculptures en bois d'Atreus des frères Huldra de l'édition collector God of War (2018 ), l'édition collector God of War Ragnarök complète l'ensemble avec des sculptures des jumeaux Vanir.-Ensemble de dés nain - Cet ensemble est livré avec un ensemble de dés avec une finition de qualité semblable à du bois dans un sac à dés avec un symbole d'Yggdrasil à l'extérieur.-Réplique de Mjölnir de 16 pouces - Une réplique très détaillée de l'arme emblématique de Thor de God of War Ragnarök.-Code promotionnel imprimé pour le jeu complet God of War Ragnarök sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5.-Disque vinyle 7 pouces avec musique de Bear McCreary - Cela comprend deux morceaux du compositeur Bear McCreary.-L'ensemble d'épinglettes Falcon, Bear et Wolf - Représentant respectivement Faye, Kratos et Atreus, cet ensemble d'épinglettes symbolise la famille de nos héros.-L'anneau légendaire de Draupnir - Un anneau de la mythologie nordique, l'anneau légendaire de Draupnir est livré dans un sac en tissu rouge.-Brok's Dice Set - Cet ensemble de dés est livré avec une finition argent métallique avec des détails bleus. Le sac à dés porte la marque Huldra Brothers.-Carte en tissu d'Yggdrasil - Cette carte en tissu montre chacun des neuf royaumes dans les branches et les racines d'Yggdrasil.-Un Steelbook (pas de disque de jeu inclus)Sculptures de jumeaux Vanir de 2 po-Réplique Mjölnir 16"