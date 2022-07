La saison 2 d'American Horror Stories se dévoile avec un teaser comme toujours, très énigmatique. Après, une première saison plutôt sympa, la série spin-off d'American Horror Story est bien partie pour durée.La série sera disponible en France sur Disney+, dès le 21 Juillet si tout vas bien, et jusqu'au 8 Septembre.

posted the 07/07/2022 at 08:32 PM by leblogdeshacka