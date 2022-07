L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !

Crunchyroll et Toei Animation dévoilent aujourd’hui la date de sortie de Dragon Ball Super: SUPER HERO.Il sera également distribué dans plus de 60 pays en Europe, Moyen-Orient et Afrique.Le film sortira en salle le 5 octobre 2022 en VOSTFR et en VF, avec les voix habituelles de la série.