En attendant, le trailer du film, voici l'affiche du nouveau Astérix réalisé par Guillaume Canet. Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, sortira dans les salles obscures le 1er Février 2023.Aux côtés de Guillaume Canet, nous retrouverons Gilles Lellouche, Vincent Cassel (César), Marion Cotillard (Cléopâtre), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Ramzy Bedia (Epidemaïs), José Garcia (Biopix), Pierre Richard (Panoramix), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Philippe Katerine (Assurancetourix) ou Audrey Lamy (Bonnemine). Sans compter sur les caméos d'Angèle (Falbala), Bigflo & Oli (Adbelmalix et Toufix) ou encore Zlatan Ibrahimovic, qui prêtera ses traits au redoutable Antivirus.

posted the 07/04/2022 at 10:27 PM by leblogdeshacka