“La VR révolutionne F1 22 sur PC et porte le week-end de course à un niveau jamais atteint. De la claustrophobie ressentie en étant assis dans le cockpit à l'intensité provoquée par l'extinction des feux alors que 20 voitures accélèrent vers le premier virage. Vous ne vous sentirez ​ jamais aussi proche d’une course de F1 en dehors de la piste.” - Lee Mather, Senior Creative Director de F1® chez Codemasters

Electronic Arts, dévoile un nouveau mode pour le moment exclusif au PC. Le gameplay proposé dans la vidéo met en scène le pilote Lance Stroll dans son Aston Martin AMR22 et illustrent la sensation de claustrophobie ressentie dans le cockpit sur les 4,361 km du circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.Le jeu F1 22 sortira le 1er juillet 2022, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Origin et Steam.