À l'époque de l'empire aztèque, Yohualli Coatl - un jeune garçon aztèque - vit une tragédie lorsque son père et chef de village, Toltecatzin, est assassiné par des conquistadors espagnols. Yohualli s'échappe à Tenochtitlan pour avertir le roi Moctezuma et son grand prêtre, Yoka, d'un danger imminent. Utilisant le temple de Tzinacan, le dieu chauve-souris, comme repaire, Yohualli s'entraîne avec son mentor et assistant, Acatzin, développant des équipements et des armes pour affronter l'invasion espagnole, protéger le temple de Moctezuma et venger la mort de son père.

La branche mexicaine de HBOMAX, vient de commander un long métrage d'animation original, qui emmène le personnage de DC Comics au sud de la frontière.La plateforme de streaming, à annoncé Batman Azteca: Choque De Imperios (Aztec Batman: Clash of Empires), lors du Festival international du film de Guadalajara.À la réalisation, nous retrouverons Juan Meza-León ( Harley Quinn ), José C. García de Letona, Aaron D. Berger, Carina Schulze et Fernando De Fuentes en tant que producteurs du film qui sera entièrement produit au Mexique, mettra en vedette des talents locaux et mettra en valeur le l'art abondant de la région. Sam Register et Tomás Yankelevich sont producteurs exécutifs.Alejandro Díaz Barriga, consultant spécialisé dans les études mésoaméricaines et l'histoire ethnique du Mexique et de la région andine, travaillera avec l'équipe créative pour s'assurer que la représentation indigène dépeinte dans le film est appropriée et pertinente.