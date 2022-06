One Piece Odyssey transporte l’équipage du Chapeau de Paille sur une nouvelle île mystérieuse où les attendent des quêtes, des luttes avec de puissants ennemis et des boss énigmatiques lors de combats passionnants au tour par tour. Dans le jeu, les joueurs pourront choisir librement de jouer l’un des neuf pirates préférés des fans - Monkey. D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, TonyTony. Chopper et Brook.

Bandai Namco a dévoilé un nouveau trailer pour le jeu One Piece Odyssey lors du Summer Game Fest 2022.Je pense qu'il est inutile de revenir sur l'œuvre culte du manga la Eiichiro Oda. One Piece à été diffusé en octobre 1999, à la télévision japonaise, on y suit Monkey. D. Luffy et son équipage du Chapeau de Paille dans leur quête épique pour trouver « One Piece », le trésor légendaire de l’ancien roi des pirates, Gol D. Roger.Aujourd'hui, One Piece, c'est 15 longs métrages, 102 tomes commercialisé au Japon, énormément de jeux vidéo et goodies, c'est une licence qui pèse des milliards.Le jeu est toujours attendu pour 2022, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.