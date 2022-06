A la suite du meurtre de Bruce Wayne, son fils adoptif rebelle décide de former une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman, qui sont tous suspectés du meurtre du Chevalier Noir. Alors qu’ils sont devenus les criminels les plus recherchés de la ville, les membres de cette bande devront se battre pour blanchir leurs noms. Mais dans un Gotham sans l’homme chauve-souris pour la protéger, la ville est désormais plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été. Mais il se pourrait bien que cette équipe de fugitifs deviennent la prochaine génération de sauveurs, connue sous le nom de Gotham Knights…

Who likes this ?

posted the 06/01/2022 at 07:01 AM by leblogdeshacka