La série Tales of the Jedi, sera disponible à l'automne 2022, en exclusivité sur Disney+.Ce sera une série d'anthologie animée, qui suivra le Comte Dooku, Qui-Gon Jin et Ahsoka.Le jeu Qui-Gon Jin, Dave Filoni devrait chapeauté la série. La très bonne nouvelle, Liam Neeson prêtera sa voix au personnage de Qui-Gon Jin dans sa version jeune.Un concept art, représentant Mace Windu et le jeune Comte Dooku.Trois épisodes de la série suivront Ahsoka, dans différentes parties de son voyage. Janina Gavankar sera la voix de Ahsoka, pour rappel, Janina Gavankar à déjà prêté ses traits pour le mode solo de Star Wars Battlefront II sur PS4/One. Nous verrons également, la mère d'Ahsoka, dans la série.