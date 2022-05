Le Marvel Cinematic Universe est encore une fois en grande forme. Doctor Strange in the Multiverse of Madness explose le box-office mondial avec pas moins de $688,062,523 de recettes en dix jours. C'est juste énorme, sachant que le personnage de Marvel n'est pas le plus connu de l'écurie, comme Thor ou Ant-Man au moment de leurs sorties au cinéma.Le film est toujours dans les salles obscures et il pourrait très vite atteindre le milliard, bien avant la fin de son exploitation au cinéma.Au casting du film de Sam Raimi, nous retrouvons, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez.