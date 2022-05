Come Get Some

Développé par Boss Team Games et Saber Interactive, Evil Dead: The Game arrive dès le 13 mai 2022, sur, je prends mon souffle... PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.Le jeu nous permettra d'incarner, Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Annie Knowby, Scotty et Seigneur Arthur. Ça peut vraiment être pas mal, si le gameplay est au petit oignon.Des missions multijoueur et des missions solo bonus, avec plus de 25 armes, dont la mythique tronçonneuse de Ash, ça va être un carnage.Un peu de gameplay, avec Bruce Campbell putain de bordel de merde, c'est bon ça !!Pour l'hymne original du jeu, les développeurs ont fait appel au rappeur Wu-Tang Clan, fan d'Evil Dead.Bon, je ne vous cache pas que j'ai hâte de recevoir le jeu.