Un trailer pour le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, avec Matt "Doctor Who" Smith.Au casting, on retrouve Matt Smith dans la peau du prince Daemon Targaryen; Olivia Cooke sous les traits de Alicent Hightower; Emma d’Arcy incarne Rhaenyra Targaryen et Paddy Considine endossera le costume du roi Viserys Targaryen.La série sera disponible sur OCS chez nous, dès le 22 Août.