Fans de Dragon Ball Z et Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque, un artiste à vu le cross-over ultime. Son nom, Salvamakoto, un gars qui fait de très bons dessins, dans l'univers d'Akira Toriyama.

Like

Who likes this ?

posted the 04/06/2022 at 10:22 PM by leblogdeshacka