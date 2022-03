The Batman, approche des 610 millions de dollars de recettes au box-office mondial et aujourd'hui, une scène coupé vient de pop sur YouTube. Et bordel, quel scène, vraiment hâte d'en apprendre plus sur la suite des aventures du Batman de Pattinson.La scène se passe à l'asile d'Arkham, avec un échange entre le Batman et le Joker.