Cette extension apporte deux nouveaux modes, une campagne en coopération et la tour de Sisyphe. Le premier permettra à un hôte d’inviter un autre joueur dans sa partie pour l’aider à surmonter les obstacles qui se dresseront devant eux, le second mode est la tour de Sisyphe qui poussera les joueurs à se dépasser alors qu’ils tenteront de monter une tour où chaque étage sera de plus en plus difficile.

Petit rappel, pour vous dire que l'extension gratuite Returnal : Ascension de Returnal est dès maintenant disponible sur PS5.