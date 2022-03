Le pouvoir est tout." Jin Kazama a appris les arts familiaux d'autodéfense, les arts martiaux traditionnels de style Kazama, auprès de sa mère dès son plus jeune âge. Même ainsi, il était impuissant lorsqu'un mal monstrueux est soudainement apparu, détruisant tout ce qui lui était cher, changeant sa vie pour toujours. En colère contre lui-même pour ne pas avoir pu l'arrêter, Jin a juré de se venger et a cherché le pouvoir absolu pour l'exiger. Sa quête mènera à la bataille ultime sur la scène mondiale : le King of Iron Fist Tournament.

posted the 03/20/2022 at 12:53 AM by leblogdeshacka