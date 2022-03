« Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place était sur le terrain et non en tribunes, a-t-il indiqué. Ce moment viendra, mais pas maintenant. J'aime mes coéquipiers et j'aime ma famille qui me soutient. Ce sont eux qui rendent cela possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Affaire en cours LFG »

Il y a quelques mois, deux mois pour être un peu plus précis, le meilleur quaterback de l'histoire annonçait prendre sa retraite. Je parle bien sûr de Tom Brady.-New England Patriots (6 titres en 9 finales)-5 fois MVP du Super Bowl et 3 fois de la saison régulière-Drafté en 199ème place en l'an 2000, Tom Brady a terminé deuxième du trophée de MVP-7ème titre personnel, avec les Bucs dès sa première saisonApparemment, la retraite devait le faire chier, car, Tom Brady, sort de celle-ci pour une 23e saison chez les Tampa Bay Buccaneers en NFL !