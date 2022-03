- Présence d'un « centre commercial » où vous retrouverez 60 marques, pour plus de 300 véhicules post-2011.

- Présence de véhicules historiques japonais des années 80/90.

- Renouvellement des offres tous les jours.

- Plus de 420 modèles au total (tous « premium »).

- Votre garage pourra accueillir 1000 véhicules.

- 130 roues et 600 pièces aérodynamiques.

- Pouvoir visualiser le changement d'huile, lavage du bolide, etc.

- 2500 emplacements pour le mode photo (avec des décors de 40 pays différents).

- Plus de 90 circuits (avec météo) à travers le monde.

La prochaine grosse exclusivité PS4|PS5 débarque demain, je parle bien sûr de GT 7. Et pour l'occasion, PlayStation a mis en ligne une vidéo d'ouverture de 8 minutes. Cette vidéo revient sur l'histoire automobile, avec une bien belle musique d'ouverture.Le jeu obtient pour le moment 88 sur 100 sur Metacritic.