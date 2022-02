Habituellement, le même week-end que les César, les Oscars change de date dû à la pandémie pour se caler 28 Mars 2022, pour la 94e cérémonie.Cette année, nous aurons droit à Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes en maîtresses de cérémonie. Un rôle ingrat tant les audiences sont en chute libre depuis plusieurs années. L'année dernière, "seulement" 10 millions de personnes ont regardé le show, soit une baisse de 56% par apport à l'année 2020, déjà détentrice du pire record d'audience.Belfast de Kenneth BranaghCODA de Sian HederDon’t Look Up d’Adam McKayDrive My Car de Ryusuke HamaguchiDune de Denis VilleneuveLa Méthode Williams de Reinaldo Marcus GreenLicorice Pizza de Paul Thomas AndersonNightmare Alley de Guillermo Del ToroThe Power of the Dog de Jane CampionWest Side Story de Steven SpielbergBelfast de Kenneth BranaghDrive My Car de Ryusuke HamaguchiLicorice Pizza de Paul Thomas AndersonThe Power of the Dog de Jane CampionWest Side Story de Steven SpielbergJavier Bardem pour le rôle de Desi Arnaz dans Being the Ricardos (Aaron Sorkin)Benedict Cumberbatch pour le rôle de Phil Burbank dans The Power of the Dog (Jane Campion)Andrew Garfield pour le rôle de Jonathan Larson dans Tick, Tick… Boom (Lin-Manuel Miranda)Will Smith pour le rôle de Richard Williams dans La Méthode Williams (Reinaldo Marcus Green)Denzel Washington pour le rôle de Macbeth dans The Tragedy of Macbeth (Joel Coen)Jessica Chastain pour le rôle de Tammy Faye Messner dans Dans les yeux de Tammy Faye (Michael Showalter)Olivia Colman pour le rôle de Leda dans The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)Penelope Cruz pour le rôle de Janis Martinez Moreno dans Parallel Mothers (Pedro Almodovar)Nicole Kidman pour le rôle de Lucille Ball dans Being the Ricardos (Aaron Sorkin)Kristen Stewart pour le rôle de Diana Spencer dans Spencer (Pablo Larrain)Ciaran Hinds pour le rôle de Pop dans Belfast (Kenneth Branagh)Troy Kotsur pour le rôle de Frank Rossi dans CODA (Sian Heder)Jesse Plemons pour le rôle de George Burbank dans The Power of the Dog (Jane Campion)J.K Simmons pour le rôle de William Frawley dans Being the Ricardos (Aaron Sorkin)Kodi Smit-McPhee pour le rôle de Peter Gordon dans The Power of the Dog (Jane Campion)Jessie Buckley pour le rôle de Leda Caruso jeune dans The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)Ariana DeBose pour le rôle d’Anita dans West Side Story (Steven Spielberg)Judi Dench pour le rôle de Granny dans Belfast (Kenneth Branagh)Kirsten Dunst pour le rôle de Rose Gordon dans The Power of the Dog (Jane Campion)Aunjanue Ellis pour le rôle d’Oracene Price dans La Méthode Williams (Reinaldo Marcus Green)Kenneth Branagh, BelfastAdam McKay & David Sirota, Don’t Look UpZach Baylin, La Méthode WilliamsPaul Thomas Anderson, Licorice PizzaEskil Vogt & Joachim Trier, The Worst Person in the WorldSian Heder, CODARyûsuke Hamaguchi & Takamasa Oe, Drive My CarJon Spaihts, Denis Villeneuve & Eric Roth, DuneMaggie Gyllenhaal, The Lost DaughterJane Campion, The Power of the DogZsuzsanna Sipos & Patrice Vermette, DuneTamara Deverell & Shane Vieau, Nightmare AlleyGrant Major & Amber Richards, The Power of the DogStefan Dechant & Nancy Haigh, The Tragedy of MacbethAdam Stockhausen & Rena DeAngelo, West Side StoryGreig Fraser, DuneDan Laustsen, Nightmare AlleyAri Wegner, The Power of the DogBruno Delbonnel, The Tragedy of MacbethJanusz Kaminski, West Side StoryJenny Beavan, CruellaMassimo Cantini Parrini, CyranoJacqueline West & Bob Morgan, DuneLuis Sequeira, Nightmare AlleyPaul Tazewell, West Side StoryUn prince à New York 2CruellaDuneDans les yeux of Tammy FayeHouse of GucciDon’t Look UpDuneLa Méthode WilliamsThe Power of the DogTick, tick… boomBelfastDuneMourir peut attendreThe Power of the DogWest Side StoryDuneFree GuyMourir peut attendreShang-Chi et la légende des dix anneauxSpider-man : No Way HomeBe Alive de Beyoncé & Dixson pour La Méthode WilliamsDos Oruguitas de Lin-Manuel Miranda pour EncantoDown to Joy de Van Morrison pour BelfastNo Time to Die de Billie Eilish & Finneas O’Connell pour Mourir peut attendreSomehow You Do de Diane Warren pour Four Good DaysNicholas Britell pour Don’t Look UpHans Zimmer pour DuneGermaine Franco pour EncantoAlberto Iglesias pour Parallel MothersJonny Greenwood pour The Power of the DogDrive My Car de Ryusuke Hamaguchi (Japon)Flee de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)La Main de Dieu de Paolo Sorrentino (Italie)L’École du bout du monde de Pawo Choyning Dorji (Bhoutan)Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (Norvège)Encanto de Byron Howard & Jared BushFlee de Jonas Poher RasmussenLuca de Enrico CasarosaLes Mitchell contre les machines de Mike RiandaRaya et le dernier dragon de Don Hall & Carlos López EstradaAscension de Jessica KingdonAttica de Traci Curry & Stanley NelsonFlee de Jonas Poher RasmussenSummer of soul de QuestloveWriting with fire de Rintu Thomas & Sushmit GhoshAla Kachuu – Take and Run de Maria Brendle & Nadine LüchingerThe Dress de Tadeusz Lysiak & Maciej SlesickiThe Long Goodbye d’Aneil Karia & Riz AhmedOn My Mind de Martin Strange-Hansen & Kim MagnussonPlease Hold de K.D. Davila & Levin MenekseAffairs of the Art de Joanna Quinn & Les MillsBestia de Hugo Covarrubias & Tuvo DiasBoxballet d’Anton DyakovRobin Robin de Dan Ojari & Mikey PleaseThe Windshield Wiper d’Alberto Mielgo & Leo SanchezAudible de Matthew Ogens & Geoff McLeanLead me home de Petro Kos & Jon ShenkThe Queen of Basketball de Ben ProudfootThree Songs for Benazir de Elizabeth Mirzaei & Gulistan MirzaeiWhen we were bullies de Jay RosenblattLa cérémonie sera disponible sur Canal+, comme chaque année depuis des décennies, très tard dans la nuit.