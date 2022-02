Le prochain gros film Netflix a venir sera The Adam Project, avec Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldana et Mark Ruffalo.Le film sera disponible le 11 Mars 2022 en exclusivité sur Netflix.

Après un atterrissage accidentel en 2022, le pilote de chasse Adam Reed, qui voyage dans le temps, fait équipe avec lui-même, âgé de 12 ans, dans le but de sauver l'avenir.

posted the 02/16/2022 at 09:00 PM by leblogdeshacka