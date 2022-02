S'adressant à VGC à la suite de sa récente promotion au poste de président et chef de la direction, Atsushi Inaba a été interrogé sur la récente consolidation de l'industrie notamment marquée par le rachat d'Activision par Microsoft pour 70 milliards de dollars.Inaba a répondu en disant qu'il serait ouvert à toute possibilité tant que Platinum bénéficierait du type d'indépendance qu'il s'attend à ce que Microsoft offre à Activision." La chose la plus importante pour nous est d'avoir la liberté de créer les jeux que nous voulons créer. D'après ce que j'entends sur les récentes acquisitions je ne pense pas que Microsoft va commencer à microgérer Activision jusqu'à ce qu'ils leur enlèvent toute liberté. Je pense qu'il y aura beaucoup de respect mutuel et qu'Activision pourra continuer à faire ce qu'ils font le mieux. C'est aussi ce qui est le plus important pour nous en fin de compte, quelle que soit la forme que cela prend pour nous et notre entreprise. Donc je ne refuserais rien, tant que notre liberté serait toujours respectée.Inaba avait précédemment suggéré que Platinum ne serait pas intéressé par une revente à Microsoft (qui a publiquement déclaré son désir d'ajouter un studio japonais à sa liste de first party) si un tel arrangement limitait son indépendance.Interrogé sur le sujet, Inaba a aussi déclaré qu'il était surpris qu'il n'y ait pas plus de fusions et d'acquisitions au Japon."Je suis d'accord, on ne voit pas ça souvent au Japon et personnellement, je pense que c'est bizarre. Il est étrange de voir des entreprises japonaises être passives tout le temps."