Nouveaux appareils



Ce sont 5 appareils inédits qui rejoignent le monde de Microsoft Flight Simulator :



Le Boeing F/A-18 Super Hornet : Il s’agit de notre premier jet militaire, un type d’appareil souvent demandé par la communauté.

Le VoloCity : Nous avons établi un partenariat avec Volocopter, une entreprise allemande, pour ajouter un avion électrique à décollage et atterrissage vertical faisant office de taxi aérien pour les vols urbains nommé “VoloCity”.

Le Pilatus PC-6 Porter : Cet avion légendaire à décollage et atterrissage rapide est un appareil polyvalent originaire de Suisse, disposant de variations de cockpits, de cabines et de trains d’atterrissage.

Le CubCrafters NX Cub : CubCrafters, basés à Yakima, ont récemment présenté un nouveau train avant pour le CC-19 XCub, leur fer de lance que l’on appelle souvent le NX Cub. Nous sommes ravis de pouvoir vous le présenter pour étoffer notre offre en termes de voyages de brousse.

L’Aviat Pitts Special S1S : L’un de nos avions les plus populaires bénéficie maintenant d’une variante à un seul siège, grâce à cet appareil.



Nouveaux aéroports



Ce sont 8 aéroports d’Europe Centrale et des États-Unis conçus à la main que vous pouvez découvrir :



Allemagne

Leipzig/Halle Airport (EDDP)

Allgäu Airport Memmingen (EDJA)

Kassel Airport (EDVK)



Suisse

Lugano Airport (LSZA)

Zurich Airport (LSZH)

Luzern-Beromunster Airport (LSZO)



États-Unis

Patrick Space Force Base (KCOF)

Marine Corps Air Station Miramar (KNKX)

L’Édition Jeu de l’Année ajoute aussi des informations sur 545 aéroports des États-Unis qui étaient absents jusque là.

