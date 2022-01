Bon on croirait un titre d'une video de Psyhodelik (ça se trouve il va en faire une video), mais le youtubeur testeur de jeux video décalé Seshounet s'est fait ban def gratos du PSN sans aucune explication, surtout qu'il jouait peu a la console depuis un moment.Il perd donc tout dont tout les jeux achetés.Cela pause encore une fois la question de la véritable possession lorsqu'on achete du demat car il suffit d'un mec qui hack notre compte, que de mauvaise personnes dénoncent en masse pour du fake ou d'une simple erreur/bug et on perd tout.Conkerax avait deja subit la meme chose il y a quelques temps et en avait chié pour retrouver son compte.Autant Sony font de bons jeux, autant niveau Support ce sont de vrais daubes