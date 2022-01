Bonne nouvelle pour nos amis américains, les joueurs PS4|PS5 et One|Series X|S auront dans leurs boîtes le jeu de base Assassin's Creed Valhalla en plus du DLC.De mémoire, j'ai vu que le prix était exactement le même que le DLC, soit 39.99€.Aucune information sur une disponibilité pareille en France.

posted the 01/22/2022 at 11:39 AM by leblogdeshacka