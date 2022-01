"Firewall" met en vedette la fille de Sam, Sarah Fisher, la première femme opératrice du quatrième échelon de la franchise, qui est tout aussi motivée et dévouée que son vieil homme. Pour célébrer le lancement de ce nouveau roman, nous avons posé à Swallow et à la rédactrice, Gwendolyn Nix, quelques questions concernant le roman et sa relation avec les franchises Clancy.

Où se trouve ce roman dans la chronologie de la franchise Splinter Cell ?



James Swallow : « Firewall » se déroule en 2015, soit deux ans après les événements décrits dans Splinter Cell : Blacklist, où Sam Fisher et Fourth Echelon ont combattu le groupe terroriste The Engineers ; et quatre ans avant l'opération Watchman en Bolivie, comme on le voit dans Ghost Recon Wildlands, où Sam rejoint les Ghosts pour une mission secrète top secrète.



Pourquoi avez-vous décidé d'explorer la relation entre Sarah et Sam ? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial ?



JS : Depuis le tout premier concept que j'ai eu pour « Firewall », Sarah Fisher allait toujours être un personnage à part entière dans l'histoire, car elle est une partie si importante de la vie de Sam Fisher – elle est la seule chose vraie dans son autrement sombre et trompeur. monde. Mais même si Sam a essayé de la garder hors de l'ombre, les événements ont toujours conspiré contre eux dans les précédentes histoires de Splinter Cell. En plus de construire un récit techno-thriller bourré d'action dans la tradition de la fiction de Tom Clancy, je voulais m'assurer que ce roman avait également un fort élément humain. Cette partie de l'histoire raconte comment Sam gère l'idée que Sarah soit mise en danger et comment Sarah gère le fait d'être dans l'ombre de son père agent secret.



J'aime vraiment la relation entre les Fishers, et c'était cool de pouvoir s'appuyer sur ce qui s'était passé avant. À l'origine, Sarah a été écrite dans un poste de soutien civil, mais au fur et à mesure que je développais l'intrigue avec l'équipe chargée de l'histoire d'Ubisoft, ils voulaient la mettre dans un rôle plus proactif et plus énergique et l'amener dans le monde clandestin de son père en tant qu'agent-in- en attendant. J'ai tout de suite vu un grand potentiel dramatique là-dedans ! Sam n'est pas content que Sarah suive ses traces et se mette en danger, alors qu'elle a son propre bagage à gérer – dans les histoires précédentes, elle a été kidnappée, sa mort a été truquée – il était donc intéressant d'explorer leur relation dans cette nouvelle dynamique. Je peux aller plus loin dans l'histoire et la personnalité de Sam, et donner à Sarah plus d'agence en même temps.



Gwendolyn Nix :Alors que Sarah marche sur les traces de son père en tant que membre fraîchement recrutée de Fourth Echelon, cela marque un changement et un développement distincts dans sa relation avec Sam. Soudain, Sam doit faire face au fait que sa fille se met volontairement en danger et jongle avec son image d'enfant avec sa formation d'agent mortel qui reflète la sienne. Cela apporte une nouvelle dynamique amusante à la série. D'une certaine manière, Sam encadre de nouveaux agents et réalise que son passé a tellement influencé son enfant unique qu'il s'interroge sur ses choix et si elle devrait les suivre. Sarah, quant à elle, veut impressionner son père et prouver à ses propres conditions qu'elle est prête. Élevée avec la morale forte de Sam, elle se heurte à ce que le travail attend d'elle. Cela nous donne, de manière créative, une relation passionnante et explosive avec laquelle travailler, et de nombreuses traditions de Splinter Cell à explorer et à présenter aux nouveaux lecteurs, ainsi qu'à séduire les fans de la franchise. Une minute, Sam et Sarah peuvent se disputer et se prendre à la gorge, mais ils sont d'accord quand il est temps de terminer la mission.



Où avez-vous puisé l'inspiration pour cette intrigue de l'épée gordienne ? Quelles caractéristiques emblématiques de Splinter Cell allons-nous trouver dans ce roman ?



JS : Nous vivons actuellement dans un monde câblé, où une grande partie de nos vies sont en ligne et où les choses fonctionnent exclusivement dans le domaine numérique. Je voulais donc créer un péril avec Gordian Sword qui soit suffisamment puissant pour perturber tout ce. C'est une menace classique de Splinter Cell, une arme terroriste de guerre de l'information qui peut faire tomber des villes, des gouvernements ou des nations entières. Je me suis inspiré des cyberattaques du monde réel (comme Stuxnet, NotPetya, Titan Rain et autres) et j'ai augmenté la létalité.



En termes d'éléments Splinter Cell dans "Firewall", il y en a plein ! Les fans de longue date de la franchise reconnaîtront non seulement les lunettes tri-lunettes emblématiques de Sam, le Paladin ou les moments de marquage et d'exécution, mais aussi des armes, du matériel d'espionnage et plus encore, que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans le récit. Vous verrez également des visages familiers de la série – Anna Grímsdóttir revient, bien sûr, et l'un de mes personnages secondaires préférés de Splinter Cell, Andriy Kobin, fait également une apparition.



GN : Non seulement James tisse habilement la tradition de Splinter Cell au cœur du roman, mais il fait également de nombreux clins d'œil à d'autres propriétés de Tom Clancy qu'un lecteur avisé se fera un plaisir de découvrir. Pendant tout ce temps, cette histoire fournit une entrée merveilleuse pour les nouveaux lecteurs intéressés par l'univers de Splinter Cell et se demandant par où commencer. Et ce morceau avec Andriy Kobin ? Vous allez adorer, je vous le garantis.



Votre parcours est assez diversifié, de la science-fiction à la fantasy et, bien sûr, aux thrillers. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Splinter Cell ?



JS : Je suis un grand fan de la série de jeux, j'ai joué à peu près à toutes les itérations de Splinter Cell depuis l'original, j'ai lu tous les livres et bandes dessinées et j'ai acheté beaucoup de merch ! Je dois dire que Sam Fisher est l'un de mes protagonistes de jeux vidéo préférés de tous les temps. Et en tant que lecteur de thrillers depuis longtemps, j'ai commencé à lire les romans de Tom Clancy, et ceux-ci ont eu une grande influence sur moi en tant qu'auteur.



Ainsi, lorsque j'ai appris que mes collègues d'Aconyte Books s'associaient à Ubisoft, la première chose que j'ai faite a été de les contacter et de leur dire « Je veux écrire un roman Splinter Cell pour vous ». Je peux honnêtement dire que c'est l'un de ces éléments cochés sur ma liste de « travail d'écriture que j'aimerais faire ». Je me suis bien amusé à écrire « Pare-feu ».



GN : La passion de James pour Splinter Cell et son immense connaissance des jeux – et sa contribution au monde de Tom Clancy en général – ont fait de lui la personne idéale pour ce roman. Nous n'aurions pas pu demander mieux. Son expérience dans les domaines de la fantasy et de la science-fiction, aux côtés de ses thrillers à couper le souffle de Marc Dane, signifie qu'il est complet et capable de proposer quelque chose d'unique et parfaitement adapté à ce genre et à cet univers.

En attendant, la suite du jeu Splinter Cell Conviction, car bon le remake voilà. Ubisoft proposera une histoire inédite dès le 1er Mars (aux US, la localisation française sera disponible un peu plus tard cette année) avec un roman sur la fille de Sam Fisher, Sarah Fisher, vous vous souvenez, dans Conviction, il y avait une mission ou il fallait la sauver je crois.Le livre s'intitulera tout simplement "Firewall: A Tom Clancy's Splinter Cell Novel"L'interview complète pour tout savoir sur le roman (merci Google trad!!! )