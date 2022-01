Le CES 2022 a permis de mettre en lumière une technologie qui s'annonce énorme, l'effet "teinte caméléon" de votre voiture. Plus particulièrement, votre future BMW.Le constructeur, annonce qu'il ne s'agira pas d’une peinture perlée, mais bien d'une couleur que le conducteur, pourra changer en pressant un simple bouton.Bon, par contre, ça sera sans doute, hors de prix, comme souvent.

posted the 01/05/2022 at 10:54 PM