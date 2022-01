Des monstres terrifiants et gigantesques, les Kaijus, menacent la planète mais la Patrouille Scientifique veille et nous protège de l'annihilation. Mais qui sont ces mystérieux défenseurs et comment parviennent-ils à repousser de telles créatures ? Un secret va être dévoilé, ainsi que l'existence d'un héros venu de l'espace : Ultraman !

La cover ne sera pas la même, apparemment, le "Rise of the Ultraman" a complètement disparu chez nous, pour laisser place à "Ultraman" tout simplement.

Who likes this ?

posted the 01/04/2022 at 12:07 AM by leblogdeshacka