Parlant de l'actualité lors de l'annonce originale plus tôt cette année, Grannell a mentionné :



« J'ai investi dans le monde de Sonic pendant presque toute ma vie, et c'est une solution si parfaite pour le système LEGO que j'ai passé environ un an à rassembler du soutien pour que cela se produise. Avoir 10 000 personnes derrière mon design était déjà assez accablant, même avec des amis et de la famille derrière moi, mais le faire sélectionner pour un développement ultérieur était le secret le plus excitant que j'aie jamais eu à garder ! »

Petit leak avant le réveillon de Noël, le set le LEGO Sonic serait en fuite et en voici les images.J'en profite, pour vous souhaitez un très bon réveillon de Noël, prennez soin de vous et de votre entourage !