Salut tout le monde,



Je ne sais pas vous mais, personnellement, je fais de moins en moins confiance aux tests de la "presse" du jeu vidéo. Depuis ces dernières années, il y a trop de jeux que j'ai pris car bien notés par les tests mais c'était finalement la douche froide en y jouant avec souvent, des jeux pour lesquels je ne suis pas allé au bout. Il y a bien sûr des avis que je vais suivre mais je vais de plus en plus les trier.



Alors oui, on a heureusement tous des avis différents mais en ce qui me concerne, je fais de moins en moins confiance aux tests car je trouve qu'il y a des studios, des constructeurs, des genres, des séries qui sont protégées et pour lesquelles ils n'osent pas mettre une note inférieure à 15.



Et vous, suivez-vous les yeux fermés les tests ou vous êtes plutôt sur la retenue ?

Merci d'avance pour vos réponses ;-)