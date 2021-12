Huginn MuninnEn ce moment, je lis pas mal de choses, que ce soir du manga, Comics, roman, artbook et plein d'autres choses et ce que j'aime aussi ce sont les projets non concrétisés.Et Huginn & Muninn, ont sorti un livre sur certains films non achevé et il y a du lourd, Batman , le film solo sur Catwoman, avec Michelle Pfeiffer, l' Alien de Blomkamp, ou bien encore Vampirella, ou le très énigmatique Batman vs Godzilla !!Comme la couverture l'indique, nous aurons 50 films à l'intérieur de cet ouvrage. Inutile de vous dire, que si vous êtes fans de cinéma ou des coulisses de pré production, ce livre est fait pour vous. Le livre est écrit par Joshua Hull, un scénariste, cinéaste qui maîtrise le sujet.Le sommaire donne le ton, il y a pas mal de films qui auraient pu être dingue. Le livre est parsemé de plusieurs illustrations, il y en a des très très belles (j'aime bien les livres avec un peu d'illustrations).Le livre, fait 256 pages et franchement, ça ce lit hyper vite.J'ai pris comme exemple, un sujet connu de tous, le Batman 3 de Joel Schumacher, qui heureusement/malheureusement, n'a jamais vu le jour.Fort du succès de Batman Forever, la Warner Bros. donne carte blanche à Schumacher, ils n'auraient peut être pas dû. Batman & Robin est un échec au box office, trop "coloré", pas "crédible", pourtant ça avait l'air bien sûr le papier. Avec une star comme Schwarzenegger dans le rôle de Mr Freeze, une Batgirl, joué par Alicia Silverstone, qui en prendra pour son grade lors du tournage. Bref, la catastrophe arrive au cinéma et les chiffres sont assez mauvais, en tout cas pour la Warner, qui donne le coup de grâce à la trilogie de Schumacher.Le livre est là pour nous donner ce qu'aurait pu être ce dernier film Batman de "l'air Schumacher".Je ne vais pas vous cacher, quand j'étais plus jeune au moment de la sortie de Batman Forever, que j'ai vu au cinéma, j'étais comme un fou. Même si je ne comprenais pas pourquoi Keaton n'était plus Batman. Ensuite, est arrivé Batman & Robin, avec mes yeux de gamins fans de Batman j'ai aimé le film, j'attendais une suite.Mais sans Burton derrière, ça aurait été compliqué de faire un bon Batman dans les années 90', heureusement, ma Warner à mis en pause Batman pour revenir plus fort avec la trilogie de Nolan.Bref, le livre est rempli à ras bord d'informations sur beaucoup de films, 50 comme nous pouvons le voir sur la couverture. Avec des projets vraiment bizarres, comme "Le seigneur des anneaux", avec les Beatles, ou bien encore "Orange Mécanique" avec les Rolling Stones.Nous sommes en présence d'une pépite, avec comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'anecdotes et des illustrations vraiment sympa.