Le programme de Netflix se dévoile pour le mois de Novembre 2021. Avec pas mal de grosses cartouches, comme le films avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, ou bien en la nouvelle série Coréen, Hellbound , ou bien encore, The Harder They Fall, ou la série live-action Cowboy Bebop.Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Saison 1The Guilty, le film original danoisTransformers 1, 2 & 3Carbone, avec Benoît Magimel, Gringe et Idir ChenderLes Rois de l'ArnaqueThe Harder They Fall, avec Idris Elba, Jonathan Majors et Zazie BeetzAmina, basé sur une histoire vraieBig Mouth - Saison 5We couldn't become adultsNarcos: Mexico - Saison 3Yara, basé sur une histoire vraieArcane, basée sur l'univers de League of LegendsClair-Obscur, de Rebecca HallLe règne animalCreed 1 & 2, avec Michael B. Jordan et Sylvester StalloneRed Notice, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan ReynoldsMission: Impossible 4 & 5MadagascarJason Bourne, l'intégraleAmerican Nightmare 3 : ÉlectionsRiverdale - Saison 6Christmas Flow, avec Shirine Boutella et TaycTiger King 2Aya et la Sorcière, par le Studio GhibliLa princesse de Chicago : En quête de l'étoileViolet Evergarden : Le Filmtick, tick... Boom!, avec Andrew GarfieldHellbound, par le réalisateur du Dernier Train pour BusanCowboy Bebop, la série animéeLe cerveau, en bref - Saison 2Les Maîtres de l'Univers : Révélation - Partie 2Selling Sunset - Saison 4Super Crooks