Je viens de regarder le trailer de "Maman, j'ai raté l'avion (ça recommence) et je dois dire que ça peut être pas mal. Bon, ça ne remplacera jamais l'original, avec Macaulay Culkin et Joe Pesci.D'ailleurs, avez-vous avez remarqué le petit easter eggs dans le trailer ?Le petit Buzz Mccallister, joué par Devin Ratray dans le rôle d'un policier au nom de Mccallister.

posted the 10/20/2021 at 02:19 PM by leblogdeshacka