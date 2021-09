Découvrez une aventure où le sang va couler sous la lame de l’épée. Nous sommes pendant l’ère Taishô. Tanjirô, un jeune et sympathique vendeur de charbon voit son quotidien changer radicalement après le massacre de sa famille par un démon. Seule sa petite sœur Nezuko survit à l’attaque, mais elle est transformée en un démon féroce. Ils partent tous deux en voyage afin de prendre leur revanche et de rendre à Nezuko son apparence d’origine. Vivez avec eux ce périple dans lequel le destin des humains et des démons s’entremêlent.

Crunchyroll, annonce l'arrivée très prochaine de Demon Slayer.-L’histoire est adaptée d’un manga shônen publié en France par Panini.-La suite de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se composera d’abord d’un premier arc, Le train de l'infini, puis d’un second intitulé Le quartier des plaisirs.-Le film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Le train de l’infini a totalisé plus de 729 000 entrées lors de sa sortie au cinéma en France et demeure le plus gros succès de tous les temps au box office japonais.Ça sera disponible le 10 Octobre