Très bonne nouvelle pour les fans du Snyderverse, après Batffleck, voici que Henry Cavill vient de débarquer sur le tournage de The Flash en tant que Superman.Bon, pour le moment, pas d'information supplémentaire, ni de photos de tournage, mais il se pourrait que nous n'en n'avons pas encore fini avec le Superman de Henry Cavill. Tout comme le Batman de Ben Affleck, qui d'après de nouvelles rumeurs, pourrait revenir dans une série poir HBO MAX.

posted the 08/02/2021 at 10:58 PM by leblogdeshacka