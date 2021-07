Death Stranding Director's Cut est enfin en préco sur Cdiscount pour 49.99€ et la Fnac, toujours pour 49.99€.Pour le moment, pas de CC, pour la Fnac. Mais en théorie, nous devrions avoir 10€ en CC.Avec au programme :-De nouvelles batailles-De nouvellesmécaniques de combat avancées (nouvelle mêlée, plus d'armes)-champ de tir-catapulte de fret, rampes et plus de possibilités de transport-nouvelles missions d'histoire-un mode course Cdiscount 49.99€ FNAC 49.99€Sinon, le jeu est à 21€ sur Amazon, dans sa version PS4, il faudra ajouter 10€ pour l'upgrade. Amazon 21€