La Road Map du jeu Hood Outlaws Legends se dévoile, avec de gros contenus pour les mois à venir.Depuis sa sortie, le studio Sumo et Focus travaillent activement pour améliorer et enrichir le jeu. Après plusieurs mises à jour, que ce soit sur le gameplay, l'équilibrage ou des ajustements, les studios écoute attentivement les retours des joueurs pour que l'expérience soit la meilleure possible.Nous pouvons attendre encore plus de contenu gratuit dans les mois à venir.Un mode PvE en co-op très attendu est prévu pour la saison actuelle, Litha. Plus encore, une nouvelle hors-la-loi gratuite arrivera la saison prochaine ! Au cas où vous l’auriez manqué, le dernier Dev Vlog d’Andrew Willans, le directeur du jeu, détaille les plans du studio concernant les futures améliorations du jeu.