Ubisoft, nous refait le coup du collector prévu uniquement en Australie et les US (pour le moment) avec cette Fangs For Hire Collection , qui inclut pas le jeu.À l'intérieur nous retrouverons :-Un statue Chorizo ​​10 pouces-Un bandana et étiquette Libertad Chorizo ​​pour chien-Un lot de 2 patchs thermocollants brodés-Une mini plaque en métal Chorizo-Un lot de 3 cartes postales-Un ensemble de 3 tirages lithographiques-Une épingle en émail doux du drapeau d'Anton-Tapisserie murale drapeau YaraCette version de Far Cry 6 Fangs For Hire Collection n'inclut PAS le jeu.Le prix de cette édition est de 119.99$Le jeu est disponible en préco sur la Fnac avec un beau steelbook en bonus de précommande + 10€ en CC.